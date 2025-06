Consommation. Bravo la Normandie : nos villes sont en tête d'un classement national qui fait plaisir !

Rouen et Caen montent en puissance dans le palmarès des villes les plus engagées dans l'économie responsable. Dans le classement dévoilé à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, ce jeudi 5 juin, Rouen décroche la 2e place chez les grandes villes, tandis que Caen grimpe à la 7e place, gagnant cinq rangs en un an. Une performance qui reflète une dynamique locale bien ancrée.

Dans ces deux métropoles normandes, les habitants plébiscitent des gestes simples et concrets : achats d'occasion sur Leboncoin, paniers anti-gaspi via Too Good To Go, et trajets partagés avec BlaBlaCar. En somme, une véritable transition écologique… sans se prendre la tête.

Seconde main, anti-gaspi, covoiturage : les Normands jouent collectif

Ce classement repose sur l'analyse croisée de l'utilisation de trois plateformes majeures : Leboncoin, Too Good To Go et BlaBlaCar. Et c'est sans appel : les Normands sont de plus en plus nombreux à préférer le bon plan à l'achat neuf, à sauver des paniers-repas invendus plutôt que de surconsommer, et à partager leurs trajets pour réduire leur empreinte carbone.

A Rouen comme à Caen, ces réflexes deviennent naturels. Les vide-greniers numériques tournent à plein régime, les restaurants et supermarchés partenaires de Too Good To Go se multiplient, et le covoiturage devient aussi commun que le café du matin.

Pourquoi la Normandie se distingue dans le classement 2025

L'étude souligne que ce n'est pas l'âge ni le niveau de revenus qui conditionne l'usage de ces plateformes. C'est plutôt une certaine “culture de la débrouille”, et là-dessus, la Normandie n'a rien à envier à personne. Ici, on privilégie les solutions pratiques, économiques et conviviales. L'Ouest de la France, en général, tire son épingle du jeu, avec une forte densité de villes classées dans le haut du tableau.

Selon Jérôme Fourquet, analyste à l'IFOP, cette dynamique reflète aussi des territoires où la confiance et l'entraide sont plus présentes qu'ailleurs. Moins d'individualisme, plus de solidarité.

Un réflexe économique… mais surtout écologique

Oui, l'inflation pousse à faire attention. Mais ce classement révèle que pour de nombreux Normands, mieux consommer n'est pas qu'un choix économique. C'est aussi une manière de prendre soin de l'environnement sans sacrifier son quotidien. Acheter d'occasion, sauver des repas, partager sa voiture : autant d'actions à la fois simples, efficaces et impactantes.