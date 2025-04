Caen. Des moutons au cœur des résidences étudiantes

Six résidents à quatre pattes ont pris début avril leurs quartiers dans la résidence universitaire du campus 1 à Caen. Deux béliers des landes de Bretagne et quatre brebis d'Ouessant entretiennent désormais les pelouses du site. "Ce sont des tondeuses sur pattes, elles travaillent toutes seules", s'amuse leur berger, Christophe Varin. Venant de Guislain dans la Manche, le Crous Normandie a demandé que le berger leur prête pour trois ans ces petits ruminants, pour entretenir 1 650m² de pelouse.

Vecteur de lien social

"On a de grands espaces verdoyants qu'on ne valorise pas assez, et après réflexion nous nous sommes tournés vers l'écopâturage", développe la directrice du Crous Normandie, Christine Le Noan. Mais les bénéfices sont plus larges. “On connaît le pouvoir apaisant des animaux, ici les étudiants peuvent avoir des moments d'apaisement au contact de la nature”, poursuit-elle. Effet thérapeutique, cadre de vie amélioré, ces pâtures installent aussi une ambiance plus conviviale, en créant du lien social : “Les étudiants discutent entre eux autour de l'enclos.”

Des retours “très positifs”, comme le confirme Thomas Zearo, usager du campus : “C'est une bonne initiative, ça apporte de l'attraction, de la bonne humeur et des sourires pour tout le monde.” “C'est un petit bout de campagne en ville !", conclut le berger manchois.

Grande première en Normandie, un dispositif similaire est à l'étude à Rouen.