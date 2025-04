Cette année pour le Carnaval de Caen, qui doit avoir lieu jeudi 3 avril, huit chars aux couleurs du Millénaire défileront dans les rues, chacun illustrant un aspect différent de la ville. Le point d'orgue de la journée sera le grand concert au Parc des Expositions. Mais derrière la fête, c'est une gestion rigoureuse des finances qui rend l'événement possible.

Un équilibre entre subventions,

partenariats et dons

L'organisation d'un événement d'une telle ampleur coûte entre 40 000 et 60 000 euros à l'association en charge du carnaval. Pour le financer, plusieurs sources sont sollicitées. La présidente, Louane Gautry, souligne l'importance de la Contribution vie étudiante et de campus (CVEC) et du soutien du CROUS : "Ces subventions nous aident grandement." A ces aides institutionnelles s'ajoute le soutien de partenaires privés fidèles, "comme le bar karaoké French Café, qui répond présent chaque année".

Le prix des chars pouvant atteindre 25 000 euros, Margaux Shleicher, secrétaire générale et chargée de la communication de l'événement, rappelle que "ce sont les étudiants eux-mêmes qui financent leurs chars." Pour y parvenir, plusieurs solutions existent : solliciter des entreprises locales, s'adresser à l'administration de leur école ou encore organiser des collectes de fonds. Afin d'assurer la qualité et la pérennité du carnaval, l'association a également lancé une cagnotte participative sur Hello Asso pour assurer les frais supplémentaires, tels que les goodies et les repas des bénévoles. "Tous les euros comptent. Si chaque carnavalier donnait un euro, nous aurions tous les fonds nécessaires", insiste Margaux Shleicher. Pourtant, à quelques jours de l'événement, la cagnotte peine à décoller et n'a pas encore atteint les 500 euros.