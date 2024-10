L'Aigle. Du covoiturage à 50 centimes pour les trajets quotidiens

La mobilité était un secteur à développer pour la Communauté de communes (CDC) des Pays de L'Aigle. "On a des problèmes, c'est clair", reconnaît Jean Sellier, président de la CDC. On travaille beaucoup sur la mobilité. Blablacar, c'était pour répondre à une demande locale", poursuit-il.

Pour mettre en place son projet, la Communauté de communes a pu bénéficier de la subvention Fonds vert de l'Etat et d'une participation de Blablacar à hauteur de plus de 5 000 euros. "Ça nous revient à environ 10 000 euros sur l'année et ça vaut le coup", déclare Jean Sellier. Grâce à l'opération, les habitants du territoire pourront voyager plus facilement et à moindre coût, un trajet ne coûtant que 50 centimes par passager, peu importe la distance. Les conducteurs pourront quant à eux toucher entre deux et trois euros selon le nombre de kilomètres parcourus.

Pas assez d'habitants pour des transports en commun

Le partenariat avec l'opérateur de covoiturage, qui prend effet dès ce mardi 1er octobre, a été préféré à un développement des transports en commun. "C'est une solution que nous avons étudiée, mais malheureusement, on a trop peu d'habitants. Par exemple, on a essayé de mettre des transports entre Moulins-la-Marche et L'Aigle un jour de marché et trop rapidement, il n'y avait plus personne dans les véhicules", conclut Jean Sellier.