Le Havre. Dans la cité Océane, le covoiturage domicile-travail n'a pas la cote

Le covoiturage a du mal à se développer au Havre. La plateforme Karos, spécialisée sur les trajets domicile-travail, constate que les résultats sont maigres sur la communauté urbaine du Havre Seine Métropole, inférieurs à la moyenne nationale. Par rapport à d'autres métropoles normandes, les Havrais covoiturent deux fois moins qu'à Saint-Lô (Manche) et par rapport aux villes portuaires équivalentes, les Havrais covoiturent dix fois moins qu'à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).

Inciter les salariés à covoiturer

Pour Joachim Renaudin, le directeur de Karos France, l'explication est à chercher du côté des incitations. "Là où le covoiturage a été promu et organisé par l'employeur, les salariés habitant près du Havre répondent présent ! Sur le site de la centrale nucléaire de Paluel par exemple, le covoiturage domicile-travail s'ancre dans les pratiques, son taux est 10 fois plus élevé que dans le reste du territoire : plus de 4 000 covoiturages ont été comptabilisés depuis le début de l'année."

Depuis le début de l'année, l'observatoire du covoiturage a comptabilisé 16 623 trajets en covoiture sur Le Havre Seine Métropole. Le chiffre est de 143 454 trajets sur la métropole de Rouen.