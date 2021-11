Covoiturage : du nouveau en Seine-Maritime

Actuellement, ils sont près de 3200 à s'être inscrit sur le site de covoiturage, pour environ 1200 trajets réguliers. Pour continuer d'encourager cette façon de se déplacer. Il existe déjà deux aires de covoiturage : l'un sur le site des Hayons et l'autre du Moulin d'Ecalles, non loin des échangeurs de l'A28.

En ce qui concerne l'aménagement d'aire structurantes, c'est-à-dire des sites de stationnement de grande capacité, à proximité des axes routiers majeurs du département, plusieurs sites ont été identifiés sur les communes de Dieppe, Pont de Brotonne, Pont de Tancarville, Maison Brûlée, Boos, Grand Couronne, Auzebosc, Trouville-Alliquerville, Saint-Jean-du-Cardonnay et Tourville-la-Rivière.

Pour ce qui est des aires départementales, c'est-à-dire des sites de stationnement plus petits et à proximité d'axes routiers secondaires, ceux qui ont été identifiés font partie des communes de Barentin, Biville-la-Baignarde, Criquetot-sur-Longueville, Eslettes, La Remuée, Saint-Aubin-sur-Scie, Saint-Martin-Osmonville, Saint-Saëns (deux sites), Saint-Sauveur-d’Emalleville et Martainville.