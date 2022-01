Transports : la Seine-Maritime et la SNCF promeuvent le covoiturage

A l'occasion de la semaine de la mobilité et développement des modes doux, le département de Seine-Maritime et la SNCF se sont unis pour mettre en avant les déplacements doux. Jeudi 19 septembre, ils ont signé une convention de partenariat. Elle consiste à intervenir auprès des 3500 agents de la SNCF travaillant en Haute-Normandie pour une forte sensibilisation aux transports doux et souligner l'existence du site internet départemental destiné au covoiturage.

Actuellement, le site compte 6 000 inscriptions et quelque 3 000 trajets. Neuf aires de covoiturage sont déjà ouvertes en Seine-Maritime, deux à Eslettes et Trouville-Alliquerville ouvriront avant la fin de l'année. L'aire de Maison Brulée quant à elle sera inaugurée début 2014. Le département a l'intention d'avoir sur son territoire entre 20 et 25 aires d'ici à 2015.