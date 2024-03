Mobilité. Problèmes sur des trains entre Paris et la Normandie : des retards de plusieurs heures

Un défaut d'alimentation a généré d'importants retards sur les lignes ferroviaires en direction de la Normandie, mardi 26 mars. Selon la SNCF, "deux trains ont été bloqués près de Paris Saint-Lazare, au niveau de Pont Cardinet". Des solutions ont donc dû être trouvées en urgence. Les usagers du train 13153 à destination de Caen ont été contraints de changer de train, mais ce dernier "est tombé en panne". Les passagers ont donc une nouvelle fois été pris en charge : la SNCF a mis en place des bus de substitution en direction de Mantes-la-Jolie pour certains, et Rouen et Le Havre pour d'autres. Le deuxième train, 3357, qui lui aussi a été touché par ce défaut d'alimentation et donc par les retards, est quant à lui reparti en direction d'Evreux.

Sur X, plusieurs usagers se sont plaints de cette situation. Certains ont indiqué avoir attendu 2h, voire 3h. Par ailleurs, SNCF Nomad Train a également indiqué sur son compte X : "Nous sommes informés de la situation, toutes les équipes sont mobilisées pour la rétablir au plus vite."