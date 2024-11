Consommation. Les meilleurs Too Good To Go de la Manche : pour se faire plaisir en sauvant la planète (et son portefeuille) !

Too Good To Go est une application qui lutte contre le gaspillage alimentaire en permettant aux commerçants de vendre leurs invendus à prix réduit. Avec plus de 100 millions d'utilisateurs et 170 000 partenaires à travers le monde, elle a déjà permis de sauver plus de 350 millions de repas.

Pourquoi sauver des repas, c'est important ?

Chaque année, 40% de la nourriture produite dans le monde est gaspillée, soit 2,5 milliards de tonnes d'aliments. A l'échelle individuelle, un repas sauvé grâce à Too Good To Go permet d'éviter 2,7kg d'émissions de CO 2 , 810 litres d'eau et 2,8m² de terre utilisés pour rien.

Comment choisir son panier Too Good To Go ?

Pour trouver les meilleurs paniers, commencez par vérifier la note de chaque commerce dans l'application. Les options les plus sûres ont une note d'au moins 4,5 étoiles avec plusieurs avis positifs (c'est important qu'il y ait bien au moins entre 15 et 20 avis). Lisez également les commentaires des utilisateurs pour savoir si le point fort du panier est la qualité ou la quantité de produits. Enfin, comparez les prix : un panier initialement à 12€, proposé à 3,99€, représente une réduction de plus de 65%, mais un panier à 12€ proposé à 8€, c'est moins intéressant !

Les meilleurs Too Good To Go dans la Manche

Voici notre sélection des meilleurs paniers à récupérer dans la Manche :