Montivilliers. La Ville installe des composteurs dans toutes les écoles

Montivilliers a pris la décision d'installer des composteurs dans toutes ses écoles, renforçant ainsi son action en faveur du développement durable et de la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Après avoir mis en place en 2023 un composteur à la cuisine centrale, la Ville étend progressivement cette initiative à l'ensemble de ses établissements scolaires. Les écoles Louise Michel, Pont Callouard et Marius Grout sont déjà équipées, tandis que les écoles Victor Hugo et Jules Collet suivront d'ici la fin du mois de mai. Les écoles Jules Ferry et Charles Perrault bénéficieront également de ces installations au mois de septembre.

"Cette initiative, répondant aux dispositions de la loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à l'économie circulaire (AGEC), est menée en partenariat avec l'association Perma Miloche qui apporte son expertise et ses conseils pour la mise en place des composteurs", explique la municipalité. A chaque installation des composteurs dans les écoles, un temps d'échange est organisé avec les familles, le personnel municipal et de l'Education nationale pour sensibiliser au compostage et à la permaculture.

Montivilliers est pionnière dans la région, devenant la première ville de la communauté urbaine du Havre à installer des composteurs dans toutes ses écoles.

Pour aller plus loin dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, chaque mois, un trophée antigaspi est décerné à l'école qui réduit le plus son gaspillage lors des repas. Une façon d'encourager les bonnes pratiques et de sensibiliser les plus jeunes.