Bon plan. Meubles, déco, bonnes affaires : IKEA organise deux vide-greniers géants en Normandie

Les amateurs de bonnes affaires et de recyclage malin vont se régaler. Ce mois de juin, IKEA remet le couvert avec deux vide-greniers solidaires sur ses parkings normands. Le concept ? Permettre aux particuliers de vendre leurs objets d'occasion (IKEA ou non) dans une ambiance conviviale et solidaire.

A vos agendas : rendez-vous samedi 7 juin à Caen, puis samedi 14 juin à Rouen, de 8h à 17h. Deux journées pour dénicher des trésors, soutenir des associations locales et donner une seconde vie aux objets qui n'attendent qu'un nouveau foyer.

Que trouve-t-on dans un vide-grenier IKEA en Normandie ?

Pas besoin d'être un inconditionnel de la marque suédoise pour profiter de l'événement. Sur les parkings transformés en brocante géante, on pourra trouver :

Des meubles IKEA presque comme neufs.

presque comme neufs. De la décoration en tous genres.

De la vaisselle et du linge de maison.

Des jouets, des livres, des accessoires.

Et parfois même quelques objets inattendus !

Tout est d'occasion, dans une logique d'économie circulaire, de seconde vie et de consommation plus responsable. Les articles vendus peuvent provenir de chez IKEA, de l'espace "Seconde Vie" en magasin ou de n'importe quelle autre marque.

Des vide-greniers IKEA solidaires : une initiative locale qui a du cœur

Ce qui rend ces événements particuliers, c'est leur dimension solidaire. Les 10€ d'inscription par emplacement sont entièrement reversés à des associations locales. Une bonne action doublée d'un bon plan !

Comment participer au vide-grenier IKEA en Normandie ?

Vous souhaitez vendre plutôt que chiner ? Voici les conditions pour obtenir un emplacement :

Etre membre IKEA Family (l'inscription est gratuite).

Réserver en ligne (dans la limite de deux emplacements de 2,50m par personne).

Etre un particulier (les professionnels ne sont pas admis).

Vendre uniquement des objets d'occasion.

Astuce : les places partent vite, alors ne tardez pas à réserver sur le site officiel d'IKEA !