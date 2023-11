Près de Caen. Une mini-forêt plantée sur le parking d'un grand centre commercial

Les Caennais se sont mis dans la peau de jardiniers pour végétaliser l'espace urbain. Ils étaient une dizaine de bénévoles des associations Reforest'Action et Revivre et de volontaires à planter différentes espèces d'arbres et de plantes, mercredi 8 novembre, sur le parking d'Ikea au bord du périphérique de Caen, à Fleury-sur-Orne. C'est plus de 2 400 végétaux qui ont été enracinés, pour créer une mini-forêt.

Les Caennais jouent les jardiniers

Sur inscription préalable, chaque personne le souhaitant a pu venir donner une heure de son temps afin de contribuer au projet. En arrivant sur l'immense parking, tout est prévu pour les accueillir. Café, croissants… mais aussi pelles et gants, il ne faut pas qu'ils oublient pourquoi ils sont venus. Mains dans la terre et bonnes chaussures aux pieds, tout le monde s'y met. Couvrir plus de 1 000m2 en une journée, ce n'est pas une mince affaire. L'ambiance est joviale et rieuse, malgré la pluie et le vent. Trois bandes de terre ont été paillées en amont, afin de pouvoir recevoir les végétaux.

Les bénévoles de Reforest'Action s'occupent de la gestion du projet et ceux de l'association Revivre "de tout ce qui est opérationnel", indique Loïc Stalin, membre de Reforest'Action.

Végétaliser les milieux urbains

Isabelle Dupin est membre du pôle "forêts urbaines" dans l'association de replantation d'arbres. "L'objectif est de développer, augmenter le couvert forestier végétal en milieu urbain ou péri-urbain. On travaille avec des collectivités et des entreprises qui ont des espaces qu'ils souhaitent reboiser." Ici c'est vingt-cinq espèces de végétaux différentes qui ont été mises en terre.