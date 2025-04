Cherbourg. Nouveau parking et plan de circulation : les travaux commencent à Collignon

Mardi 22 avril, un chantier de réaménagement a commencé à Tourlaville, commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin. Le projet, qui concerne le site de Collignon, a pour but de renaturer le bord de mer grâce à la désimperméabilisation des voiries et des parkings. Les opérations impliqueront un nouveau plan de circulation sur le site mais aussi le déplacement de la zone de stationnement. Un nouveau parking de 114 places verra le jour un peu plus loin du littoral.

"Ce projet a pour but de redonner toute sa place à la nature sur le site de Collignon, tout en préservant un cadre de qualité pour ses nombreux usagers", confie Benoît Arrivé, le maire de Cherbourg-en-Cotentin.

Le chantier qui s'étend sur 1,1 hectare est partagé en quatre zones : l'aménagement du bord de mer, de l'allée entre le bord de mer et le parking, d'un nouveau parking au sud de l'Institut national des sciences et techniques de la mer (Intechmer) et pour finir, la remise en état de la cale Est. Le coût des travaux s'élève à 920 000€.