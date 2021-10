Art'zimutés 2013 : Naïve New Beaters, Thomas Fersen, Boulevard des Airs, Arno...

Du 26 au 29 juin 2013, Tourlaville accueille la 14e édition du festival Les Art'zimutés, qui fait la part belle aux musiques actuelles, aux arts plastiques et à l'écologie.

Du cirque en guise de mise en bouche

Cette année, deux jours avant le début des concerts sur les dunes de Collignon, La Brèche donne le ton avec deux représentations du Centre national des arts du cirque. Le spectacle "Pulsion", mis en scène par Laurent Laffargue, est proposé par 17 étudiants qui jouent avec le thème des sept péchés capitaux.

Le coup d'envoi du festival à Collignon ce sera vendredi, avec notamment la première soirée de concerts. Sous le chapiteau, le chanteur franco-belge Arno et les trois Français décalés des Naïves New Beaters. En extérieur place aux artistes bas-normands : Les pieds dans le bocal, Born in Alaska et Fakear...

Bio et écolo

La journée de samedi, c'est la journée familiale. Les associations posent leurs bagages sur les dunes avec de multiples activités : du sport, des balades à poney, ateliers créatifs, tyrolienne et même initiation au cirque. 2013 voit aussi le retour du village Ecollignon, baptisé l'an dernier. La Ligue de l'enseignement et le festival ont invité une vingtaine d'exposants pour un marché solidaire et écolo.

Enfin la soirée du samedi, avec en vedette Thomas Fersen. Grâce à une collaboration avec Le Circuit, le nouveau programme de musiques actuelles du nord-Cotentin, le festival invite ce facétieux chanteur dont le dernier album s'intitule "Je suis au Paradis"... On peut bien sûr penser qu'on le sera nous aussi ! A ses côtés la bande de copains du Sud Ouest, Boulevard des Airs. Les Mouf-Mouf, Nel, For1 et Bow Low complètent l'affiche.

Pratique

Ouverture de la billetterie début mai dans les points de vente habituels et sur le réseau Fnac et Digitick. Les prix concerts :15 € en prévente, 19 € sur place et un Pass 2 jours à 23 € uniquement en prévente et en édition limitées. Les prix spectacle (Pulsions) : 15 € plein tarif, 10 € tarif réduit (éligible sur présentation du Pass 2 jours Art’Zimutés). Après-midi du samedi gratuite.

Plus d'infos sur le site du festival.