Montivilliers. Ivres, ils volent des infirmiers de l'hôpital Monod

Il est 22 heures, mardi 23 juillet, quand la compagnie d'intervention du commissariat du Havre est sollicitée pour une intervention à l'hôpital Monod, où des effets personnels ont disparu. Il s'agit, en l'occurrence, d'un téléphone portable et d'un portefeuille appartenant à des infirmiers.

Plus de 2,5g d'alcool dans le sang

Dans le même temps, des agents de sécurité de l'hôpital repèrent deux individus au niveau du parking du personnel. Après vérification, les images enregistrées par les caméras de vidéoprotection les montrent bien en train de sortir de l'espace où ont été dérobés les objets quelques instants plus tôt.

Les deux hommes, âgés de 37 et 47 ans, sont interpellés et placés en garde à vue. Ils sont alcoolisés, surtout le plus jeune qui est contrôlé à 2,56g d'alcool par litre de sang.