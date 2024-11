Le Havre. Dépistage : des fumeuses et ex-fumeuses recherchées pour participer à une étude

C'est un appel qui concerne les fumeuses ou ex-fumeuses âgées de 50 à 74 ans. Elles sont invitées à participer à une grande étude sur le dépistage précoce du cancer du poumon, baptisée Cascade, que vient d'intégrer le Groupe hospitalier du Havre (GHH).

"L'idée, c'est de dépister précocement le cancer du poumon pour faire reculer la mortalité, détaille le Dr Marie-Hélène Marques, chef du service pneumologie à l'hôpital Monod, au Havre comme ailleurs, on a un diagnostic initial qui est malheureusement souvent au stade métastatique. Le cancer du poumon reste un cancer très mortel avec 20% de survie à cinq ans, en moyenne."

200 patientes dans la région havraise

Au niveau national, ce sont 2 400 patientes qui intègrent cette étude. Sur la zone havraise, environ 200 pourraient être concernées. Une fois leurs critères d'éligibilité vérifiés, les patientes intéressées ont une première consultation suivie d'un premier scanner. "C'est un scanner à faible dose de radiation, qui dure cinq à dix minutes", précise le Dr Charlotte Legendre, investigatrice principale de l'étude à Monod. Si tout va bien, les patientes passent ensuite un autre scanner un an après, puis deux ans après. Les fumeuses peuvent bénéficier par ailleurs d'une prise en charge en tabacologie afin de stopper leur consommation.

Lever le doute

Une dizaine de patientes sont déjà suivies par le GHH dans le cadre de cette étude. "Elles font le parallèle avec le cancer du sein où le dépistage permet de faire des diagnostics plus tôt et d'adapter la prise en charge poursuit le Dr Legendre. En cas de scanner normal, cela permet de se rassurer. Elles se disent aussi qui si on trouve quelque chose, cela permet de bénéficier d'une prise en charge chirurgicale, ce qui veut dire être plus éligible à une guérison."

Le Havre est le neuvième hôpital à intégrer cette étude qui pourrait, à terme, conduire à la mise en place d'un dépistage national, comme c'est déjà le cas pour le cancer du sein ou le cancer du côlon.

Pratique. Pour participer à l'étude, il faut contacter le 06 15 06 58 35 (ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h) ou écrire un mail à cascade.cch@aphp.fr.