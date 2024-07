Rouen. Une pétition a été lancée pour fermer le lapiparc

A peine ouvert, le parc à lapins de Saint-Sever suscite déjà des réactions négatives. Samedi 6 juillet, une pétition en ligne a été lancée pour fermer cet espace. Pour rappel, la Ville de Rouen a inauguré début juillet le premier parc à lapins de France, un lieu de rencontre pour les animaux domestiques (lapins et cochons d'Inde) et leurs propriétaires.

Des risques pour les animaux

Cette innovation n'a pas été bien accueillie par Anaïs Koussoukila, représentante de l'association Oups And Co, œuvrant pour le bien-être des Nouveaux animaux de compagnie (NAC). Elle a lancé une pétition pour fermer le site, soulevant des préoccupations concernant le bien-être des animaux, telles que la transmission de maladies, les bagarres entre lapins et l'achat impulsif de ces animaux. Au 21 juillet, la pétition comptait 683 signataires et plusieurs commentaires favorables à la fermeture du parc.

Le parc reste ouvert au public

Malgré ces critiques, le parc reste accessible à tous. La Ville de Rouen a précisé lors de l'inauguration que la vaccination des animaux est obligatoire.