Rouen. Un espace insolite dédié aux lapins et cochons d'Inde a été créé au jardin Saint-Sever, c'est un lapiparc

Un nouveau lieu dédié aux Nouveaux animaux de compagnie (NAC) a vu le jour dans le jardin Saint-Sever à Rouen le 2 juillet dernier. Il a été spécialement conçu pour les lapins et les cochons d'Inde, qui peuvent évoluer librement sous la surveillance constante de leurs propriétaires.

"Ces projets encouragent les interactions et les sorties"

Avec ce concept novateur, la ville de Rouen s'est engagée à améliorer le bien-être des animaux et leur cadre de vie à travers un plan dédié. Ce dernier vise à protéger les espèces essentielles à la biodiversité et à accroître la présence des animaux en milieu urbain. Dans le cadre du budget participatif citoyen de 2023, Justine Andricq a eu l'idée d'ouvrir un lapiparc.

Installé sur un terrain ombragé et clôturé, équipé d'agrès d'agility tels que des sauts, balançoires et tunnels construits par l'Institut médico-éducatif du Chant du Loup de Canteleu, cet espace permet aux lapins de se dépenser physiquement. "C'est une initiative remarquable qui favorise le lien social. Il est essentiel que les gens se rencontrent en ville, et ces projets encouragent les interactions et les sorties", confie Flavien Cantero, qui visite régulièrement le jardin Saint-Sever avec ses enfants. Pour Christine Dumay, une autre habituée des lieux, "c'est une bonne initiative, cela va permettre aux lapins qui tournent en rond dans leur cage de prendre l'air".

Des règles pour son bon fonctionnement

A l'entrée de l'aire, une pancarte rappelle les règles à suivre pour assurer le bon fonctionnement de l'espace. Cet endroit est exclusivement réservé aux lapins, cochons d'Inde et à leurs propriétaires, interdisant l'accès aux autres animaux. Chaque usager peut y amener jusqu'à deux animaux pour garantir une surveillance adéquate. Il est aussi essentiel de garder la porte fermée en permanence. De plus, la vaccination des lapins et des cochons d'Inde est obligatoire. En cas de détérioration ou de dommages sur le site, vous pouvez informer la ville de Rouen.

Pour faciliter les rencontres entre propriétaires et animaux, un groupe a été créé sur les réseaux sociaux et compte déjà 206 membres.