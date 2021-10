Rouen. D'importants travaux de modernisation au refuge SNPA de Rouen

Le refuge est installé depuis 1911 sur l'île Lacroix à Rouen (Seine-Maritime). "C'est une certaine construction avec un besoin de rénovation totale.", reconnaît Cécile Royer-Martin, la présidente de la Société normande de protection animale (SNPA), qui gère les lieux. 110 chiens et 60 chats peuvent être accueillis dans ces lieux.

Un parc de détente pour les chiens

La préoccupation affichée : améliorer le bien-être des animaux. "La SNPA doit être vécue comme une étape dans la vie d'un animal, mais ne doit surtout pas être un traumatisme.", plaide Émilien Couturier, éducateur canin et responsable du refuge. Des travaux sont donc menés depuis le mois de décembre et vont se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2020.

"Nous allons mettre en place deux allées chauffées pour les chiens.", explique Cécile Royer-Martin. "L'idée est d'atteindre les 15° à 16°C l'hiver, notamment pour les chiens les plus âgés.", ajoute Émilien Couturier. Les travaux vont permettre également d'aménager un salon de toilettage avec de grandes baignoires et des brumisateurs. Les chiens profiteront aussi d'un parc de détente dans l'enceinte même du refuge. "Il permettra à notre éducateur canin de tester l'animal et de voir son comportement, mais aussi de sortir des chiens un peu traumatisés dans le refuge.", poursuit Cécile Royer-Martin.

"Il y aura quelques déménagements à faire" Émilien Couturier

Les chats ne sont pas oubliés par les travaux. L'infirmerie va être rénovée avec les mêmes boxes que ceux utilisés par les vétérinaires. "Nous allons passer de 14 à une vingtaine de cages d'hospitalisation pour isoler les animaux malades des autres.", précise Émilien Couturier. Les chats seront également séparés des chiens à l'infirmerie.

"Nous allons casser les boxes d'adoption pour les chats, pour les faire deux fois plus grand.", annonce la présidente de la SNPA. "Des maisons à chat vont être mises en place pour mettre ensemble ceux qui se connaissent déjà et pour permettre de les sociabiliser." Cette chatterie verra le jour à la place des bureaux actuels qui déménageront derrière l'accueil, "elle-même bénéficiera de travaux de rénovation", ajoute Cécile Royer-Martin.

900 000 € engagés

Tous ces travaux vont entraîner un casse-tête logistique pour le refuge. "Nous allons voir au jour le jour, selon l'avancée des travaux.", affirme Émilien Couturier. "Mais c'est sûr qu'il y aura quelques déménagements à faire !"

Ces travaux sont une première pour la SNPA qui, en tant qu'association, n'a pu compter que sur des dons, des legs et des cotisations afin de les financer. 900 000 € sont engagés pour mener à bien ce vaste chantier, qui permettra de remettre aux normes les lieux.

