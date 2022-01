Rouen. Rouen : en un an, le Café Moustache a fait de nombreux chats heureux

Hezia, Crevette, Kiara, Symba et Domino ne sont que quelques exemples d'une longue liste. Comme eux, 55 petits félins passés par le Café Moustache, le premier bar à chats ouvert à Rouen (Seine-Maritime) en octobre 2017, ont été adoptés au cours de la première année de ce refuge pas comme les autres. Soit une moyenne d'un petit peu plus d'une adoption par semaine, pour la demi-douzaine de pensionnaires placés ici par l'association Félin possible 76.

Plus d'une adoption par semaine

"Je suis plutôt surprise, avoue Julia Robillard, l'une des deux créatrices du Café Moustache. On est en ville, donc je me disais qu'il y avait plein de gens qui ne pouvaient pas se permettre d'avoir un chat dans un appartement. Mais en fait ce sont surtout des gens de Rouen, en appartement, qui adoptent. L'avantage, c'est qu'ici les chats sont habitués à vivre en intérieur donc c'est un bon tremplin pour eux."

• À lire aussi. Une petite pause au Café Moustache, le premier bar à chats de Rouen



Le revers de la médaille à ce succès, forcément, c'est un pincement au cœur au moment de chaque départ du café vers une nouvelle famille. "Il y en a certains plus que d'autres, surtout ceux qui restent plus longtemps comme Émeraude qui est là depuis cinq mois", assure Julia Robillard. À l'inverse, certains ne restent pas longtemps, comme ce matou orange pelotonné pour sa sieste dans un arbre à chats et qui a déjà tapé dans l'œil de plusieurs personnes.

Comme plus de cinquante congénères avant lui, il devrait bientôt avoir la chance d'être adopté et laisser sa place à une autre boule de poils. Justement, face au nombre de chats qui attendent de l'aide, Julia Robillard préfère relativiser : "Malheureusement, on ne peut pas tout faire. C'est déjà bien qu'on en ait fait adopter autant, et pourvu que ça dure !"