Place du commerce. Rouen : une ville en plein essor commercial

Rouen accueille trois nouveaux établissements : La Bulle Tatoo Studio, un salon de tatouage privé, Coffee cat, un bar à chats, et The New Me, un studio de pilates sur machines.

Tatouage, café et pilates

Le 7 septembre, La Bulle Tatoo Studio a ouvert rue Racine à Rouen. Contrairement à d'autres salons de tatouage, il n'est pas ouvert en continu. Il faut donc prendre rendez-vous. Autre particularité, on ne peut pas non plus tout se faire tatouer, car les deux tatoueuses, Blandine Larose et Amélie Lefrançois, ne tatouent que leurs propres créations. Le 5 octobre, c'était au tour de Coffee Cat d'ouvrir. Il s'agit d'un bar à chats où cinq félins attendent d'être adoptés. On peut y boire des boissons chaudes ou froides, déguster des roulés à la cannelle… Enfin, pour les amateurs de pilates, le studio The New Me accueille ses premiers clients, l'occasion de tester cette discipline sportive dédiée au renforcement musculaire sur des machines.

Ouverture, agrandissement, déménagement dans la métropole de Rouen. Informez la rédaction à l'adresse redactionrouen@tendanceouest.com.