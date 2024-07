Place du commerce. Gourmandises et bien-être : trois nouvelles enseignes sont à découvrir en centre-ville de Rouen

Le centre-ville de Rouen attire les commerçants. Trois nouvelles enseignes viennent d'ouvrir à Rouen. Il s'agit de La Maison d'Emma, Crème Korner et de Barber concept store.

Thé, pâtisseries et coiffures

Les pâtisseries ont la cote à Rouen. Un nouveau salon de thé vient d'ouvrir. A la carte de La Maison d'Emma, on retrouve par exemple des tartes au citron, à la vanille, à la pomme, à la noisette ou au caramel. Le commerce se situe au 85 rue d'Amiens, près de la place du Lieutenant Aubert. Pour rester dans l'univers du sucré, une nouvelle boutique de pâtisserie a aussi ouvert récemment. Il s'agit de Crème Korner. C'est le troisième établissement d'Amira Brahimi, qui gère déjà le restaurant Fuzao ainsi que Café Crème, situés à deux pas l'un de l'autre rue des Basnages à Rouen. Du côté de la rue Saint-Nicolas, Barber concept store propose des coupes pour les hommes et, en plus, des vêtements et des sneakers sont en vente du lundi au samedi de 9h à 19h.