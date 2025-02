Place du commerce à Rouen. Des vêtements et de l'art dans le centre-ville

Dans le centre de la ville aux cent clochers, trois nouveautés sont à découvrir cette semaine. Ikomiris a déménagé rue Massacre, La Garde-Robe du Gros Horloge a ouvert rue des Vergetiers, et la galerie L'Art des marines, rue Saint-Nicolas.

Vêtements, photos et galerie d'art

L'enseigne Ikomiris, spécialisée dans la photographie d'iris, a quitté le 9 rue de l'Epicerie pour le 9 rue Massacre à Rouen. Comme dans les anciens locaux, vous pouvez réaliser une photographie de votre iris qui sera ensuite imprimée et pourra devenir une véritable œuvre d'art. Il est aussi possible de choisir le type de support et les effets à ajouter à la photo : feu, étoiles, etc. A quelques pas de là, La Garde-Robe du Gros-Horloge, enseigne de prêt-à-porter pour femmes, s'est installée au 28 rue des Vergetiers à Rouen. Des vêtements allant du 32 au 52 sont en vente ainsi que des bijoux. Enfin, la galerie L'Art des marines a ouvert ses portes au 23 rue Saint-Nicolas. Elle s'adresse à ceux qui aiment l'art et l'univers marin.