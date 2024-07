Place du commerce. De l'art, des baskets et du café à Rouen

Il se situe au 31 rue de l'hôpital à Rouen, à deux pas de l'hôtel de ville. Ce nouveau lieu gourmand est ouvert du mardi au samedi, de 10 à 18h.

Dans ce coffee shop, on peut venir le matin, le midi ou l'après-midi. "Pour le midi, je propose des bowls, des toasts et des salades à base de pâtes", énumère Anaïs Azzaoui, responsable du lieu. On retrouve aussi à la carte des cookies, des madeleines, des cakes et des chocolats chauds.