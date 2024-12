Place du commerce. Tatouages, torréfacteur et café : ils viennent d'ouvrir dans le centre-ville de Rouen

Envie de nouveautés ? Découvrez-en trois cette semaine à Rouen. Rue Ecuyère, le salon Piercing by Coralie vient d'ouvrir comme Brazicaf, nouveau torréfacteur de la rue Jeanne d'Arc et Standard, un concept store qui s'est installé rue Beauvoisine.

Piercing, café et coffee shop

A Rouen, Piercing by Coralie a fait son apparition rue Ecuyère. On peut à la fois s'y faire percer mais aussi se faire tatouer les sourcils grâce à la méthode de tatouage de la peau sous les sourcils, nommée microblading. Du côté de la rue Jeanne-d'Arc, après la fermeture de l'enseigne de Bagel Bagelstein, le torréfacteur Brazicaf a décidé d'ouvrir une nouvelle boutique après celle d'Elbeuf. Une bonne nouvelle pour les amateurs de café en grain. Enfin, un tout nouveau café concept store a ouvert rue Beauvoisine à Rouen. On peut y boire des boissons chaudes comme des thés ou des cafés mais aussi acheter des chaussettes, des produits soins pour la peau etc.

