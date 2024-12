Rouen. Dans la peau d'une bénévole à la SNPA : il faut avoir le cœur bien accroché

Etre bénévole à la Société normande de protection aux animaux (SNPA) de Rouen demande de s'investir et d'être "multitâche", souligne Audrey Furrer, bénévole depuis 14 ans. Ce refuge indépendant recueille les animaux abandonnés, trouvés sur la voie publique et non repris par leur maître pour les placer par la suite à l'adoption. Il fait également office de fourrière pour des communes de Seine Maritime, certaines limitrophes de l'Eure. Cette semaine, je me suis glissée dans la peau d'un bénévole le temps d'un après-midi.

130 chiens et 30 chats en box à la SNPA

Lors de ma venue, j'ai aussi rencontré Charlène Poisson, une autre bénévole. J'ai même eu droit à une visite guidée des lieux, nous sommes allées voir les chiens et chats qui ont été recueillis. Au total, la SNPA accueille 130 chiens avec le côté fourrière et 30 chats, sans compter ceux qui sont en famille d'accueil. Ce qui m'a le plus frappée, ce sont les aboiements de détresse et croiser le regard triste de certains chiens dans leur box. Nous avons par la suite promené Sirroc, un American Staff inscrit au Livre des origines français (LOF) qui atteste qu'il est de pure race, et qui est âgé de trois ans. Lorsque nous nous sommes dirigées vers la sortie, nous avons dû faire attention de ne pas croiser des bénévoles venus promener d'autres toutous pour éviter toute altercation. Une fois sortie de la SNPA, j'ai pu tenir Sirroc en laisse. Au début de la promenade, il faut l'avouer, c'était plutôt lui qui me baladait. Heureusement, les deux bénévoles de l'association étaient à mes côtés pour le rappeler à l'ordre lorsqu'il tirait trop.

Nous en avons profité pour discuter. "J'ai la chance d'avoir des animaux issus de sauvetage", confie Charlène Poisson qui accueille depuis quatre ans des animaux à son domicile et donne un coup de main aux équipes sur place. Audrey Furrer est aussi investie. "Avec Charlène, on s'occupe aussi de ventes solidaires. Cela peut être des jouets, des laisses, des arbres à chats, etc.", ajoute-t-elle. Les sommes récoltées sont réinvesties par et pour la structure. Avec la période des fêtes de fin d'année, la bénévole tient à faire passer un message : "Les animaux ne sont pas des jouets. Une adoption doit être réfléchie. C'est 15-20 ans pour un chat ou un chien et 10 ans pour un lapin", confie-t-elle. Au total, la SNPA réunit une trentaine de bénévoles passionnés par ces boules de poils à la recherche d'une famille bienveillante qui leur apportera de l'amour et de l'affection tout au long de leur vie.

A la suite de ma venue, il se pourrait bien que j'adopte moi-même un petit chat. Affaire à suivre…