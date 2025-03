Rouen. Les Emplois en Seine au Parc expo : 600 recruteurs et 200 employeurs attendus

Principal rendez-vous du travail en Normandie, le salon Les Emplois en Seine revient au Parc des expositions de Rouen les jeudi 13 et vendredi 14 mars de 10h à 17h au niveau du hall 1 pour sa 21e édition. 200 employeurs et centres de formation ainsi que 600 chargés de recrutement sont attendus sur place. Un vaste choix de métiers est proposé aux candidats de tous âges et de tous niveaux, allant de l'industrie à l'accueil, en passant par la construction et la grande distribution.

• A lire aussi. Rouen. 600 recruteurs pour 300 métiers au salon Les Emplois en Seine

Préparer sa venue

Le site internet dédié à l'événement aide chaque participant à bien organiser sa venue, notamment en consultant les offres des entreprises et organismes de formation présents, en faisant sa recherche par famille de métiers, mot-clé ou par type de poste. Il peut aussi télécharger le guide pratique du candidat comme le plan du salon.

L'accès au salon facilité

Les candidats peuvent bénéficier de transports en car, avec un grand nombre de places offertes au départ de 35 villes normandes (départ uniquement le matin), dont Dieppe, Le Havre, Louviers, Le Tréport, Evreux, Fécamp, Vernon, à destination du hall 1 du Parc des expositions de Rouen. Pour en bénéficier gratuitement, il faut s'inscrire via le 02 35 52 95 95 ou en ligne.

Pratique. Les Emplois en Seine, Parc des expositions, 46 avenue des Canadiens au Grand-Quevilly. Entrée libre, parking gratuit.