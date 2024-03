Rouen. 600 recruteurs pour 300 métiers au salon Les Emplois en Seine

C'est l'un des plus importants salons de recrutement en Normandie. Les Emplois en Seine reviennent au Parc des expositions de Rouen, jeudi 14 et vendredi 15 mars. Sur place, 200 employeurs et centres de formation sont représentés avec près de 600 chargés du recrutement pour 8 000 candidats potentiels qui devraient se presser dans les allées. En tout, c'est un panel de plus de 300 métiers qui est proposé pour tous les âges et tous les niveaux de diplômes, de la formation au numérique en passant par la santé, l'industrie ou l'administration. "On sait qu'on a 30 000 candidats qui ont matché avec leur employeur en 20 ans", insiste Véronique Raguénès, directrice de la communication de Carrefour pour l'emploi, qui organise le salon.

Un salon qui se prépare

Pour une visite efficace, le mieux est encore de bien préparer sa visite au salon, en créant un profil et en s'inscrivant sur la plateforme dédiée. La liste des exposants et des offres à pourvoir, par métier, zone géographique et type de contrat y est proposée. "Ça permet de se préparer aux entretiens, il faut être certain que l'on a les bons arguments", développe Véronique Raguénès. Car il faut parfois pouvoir convaincre en quelques minutes et savoir se démarquer parmi les milliers de candidats qui passeront sur le salon : "Il faut l'avoir travaillé avant", insiste la professionnelle.

La plateforme propose aussi le plan du salon, pour préparer efficacement sa visite.

Des transports gratuits

Pour faciliter l'accès au salon, l'organisation met en place un transport gratuit par car depuis 35 villes de Seine-Maritime et de l'Eure, dont Dieppe, Fécamp, Bolbec, Le Havre, Vernon, Louviers ou Evreux. Il faut impérativement s'inscrire via le site internet.

Pratique. Les Emplois en Seine au Parc-expo de Rouen, jeudi 14 et vendredi 15 mars de 10h à 17h. Entrée et parking gratuits.