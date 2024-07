Manche. Isolement par la marée : 265 personnes sensibilisées

Des coefficients avoisinant ou dépassant les 90 sont attendus jusqu'au samedi 27 juillet. Les pêcheurs à pied, habitués ou touristes, ont été sensibilisés mercredi 24 juillet sur l'estran de la station balnéaire d'Agon-Coutainville par des gendarmes ou des agents de l'Office français de la biodiversité sur la nécessité de bien préparer sa sortie de pêche et éviter ainsi d'être isolé par la marée.

Quelques conseils !

Au moins 20 agents de l'Unité littorale des affaires maritimes de la Manche, composée de gendarmes des brigades nautique et territoriale de Granville, des brigades de surveillance du littoral de Cherbourg-en-Cotentin, de la compagnie de gendarmerie de Coutances et d'agents de l'Office français de la biodiversité, ont été mobilisés. Anna Milesi, chef du service Mer et littoral de la Direction départementale des territoires et de la Mer (DDTM) de la Manche, est allée à la rencontre des familles, munie de quelques questions et conseils.

Parmi les conseils, les pêcheurs à pied sont invités à regarder les horaires de marée avant de partir, avoir une montre, connaître le numéro d'appel d'urgence en mer (196), porter des vêtements voyants pour être visible, toujours savoir où sont vos amis ou encore avoir des repères pour remonter le littoral. Les gendarmes en ont aussi profité pour vérifier la bonne pratique de la pêche respectueuse de l'environnement marin.

Au total, 265 personnes de tous les âges, des familles, des touristes, des locaux, ont été sensibilisées à Agon-Coutainville. Les opérations ont été menées sous l'autorité de Morgan Garnaud, chef d'Unité littoral des affaires maritimes.