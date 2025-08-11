En ce moment Houdini DUA LIPA
Les musiques urbaines vont faire vibrer Agon Coutainville le 14 août

Dans le cadre de Coutainville en Fête, la mairie d’Agon-Coutainville invite les amateurs de musique urbaine à vivre un moment unique et énergique le jeudi 14 août dès 18h à l’hippodrome, place du marché.

Publié le 11/08/2025 à 17h32, mis à jour le 11/08/2025 à 17h43 - Par Rodolphe de la Croix
Les musiques urbaines vont faire vibrer Agon Coutainville le 14 août

Une soirée rythmée par les beats puissants et les voix engagées de la scène urbaine actuelle, avec la présence exceptionnelle de Yorssy, découvert grâce à la saison 3 de Nouvelle École sur Netflix, et la révélation rap de l’année, Genezio, dont les hits comme El Gemano ou Pona Nini font déjà vibrer le public et les plateformes digitales.

Avant eux, la première partie sera assurée par Zekwon, rappeuse originaire de la Côte d’Ivoire, porteuse d’un afro trap franc et énergique, héritière du légendaire DJ Arafat. Avec son style à la fois brut et féministe, elle impose une présence singulière, fidèle à l’esprit d’un rap engagé et sans compromis.

La soirée débutera en douceur avec un warm up signé Léopold (DJ), qui posera les premières notes pour une montée en puissance musicale et festive.

Pour prolonger le plaisir, plusieurs stands de restauration seront à disposition sur place, avec Mucho Mucho, Super Smash, L’Escale Gourmande, ainsi qu’une buvette tenue par les clubs sportifs locaux : Football Club d’Agon-Coutainville, Rugby Club du Pays de Coutances et Tennis Club La Jeune France.

Ne manquez pas cette soirée exceptionnelle qui promet de faire vibrer Coutainville au rythme des musiques urbaines les plus actuelles ! Une occasion idéale pour découvrir des talents prometteurs dans un cadre convivial et festif.

Infos pratiques
Quand ? Jeudi 14 août, ouverture du site dès 18h (concerts dès 19h)
Où ? Hippodrome, place du marché, Agon-Coutainville
Restauration et buvette sur place

Les musiques urbaines vont faire vibrer Agon Coutainville le 14 août
