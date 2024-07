Rouen. Alcoolisé, il insulte les policiers puis s'endort sur l'éthylomètre

Mercredi 24 juillet, peu avant 21h, les policiers municipaux de Rouen interviennent pour une rixe, sur les quais bas de la rive gauche. Un attroupement se forme et deux hommes particulièrement virulents viennent au contact des agents, qui ont reçu le renfort des policiers de la brigade canine, en patrouille à proximité.

Face à leur comportement virulent, la brigade cynophile utilise un chien de défense qui réalise "plusieurs frappes muselées" au niveau d'un des hommes pour le repousser, indique une source policière. L'homme, en complet état d'ivresse, y semble insensible. Un policier municipal fait alors usage d'une bombe lacrymogène pour le faire reculer. Le second individu refuse toujours de s'écarter.

Incapable de souffler dans le ballon

Les deux hommes, âgés de 30 et 34 ans, sont finalement interpellés et placés en garde à vue pour outrage et rébellion. Le plus jeune avait alors 1,46 gramme d'alcool par litre de sang. Quant au plus âgé, impossible de mesurer son alcoolémie : d'abord incapable de souffler dans l'éthylomètre en raison de son ivresse, il a fini par s'endormir au niveau de l'appareil.

Deux autres jeunes gens ont par ailleurs été interpellés. Le premier, âgé de 19 ans, fait l'objet d'une procédure pour port d'arme de catégorie D. Le second, un mineur non accompagné âgé de 15 ans, a été confié à l'aide sociale à l'enfance.