Rixe devant un établissement de nuit à Rouen, un homme blessé à la tête

L'altercation s'est produite vers 03h20, dans la nuit de jeudi 28 à vendredi 29 avril 2016, au moment de la fermeture de l'établissement "L'emporium", situé rue de Beauvoisine à Rouen. Alors que quatre amis quittent le pub, un groupe de six personnes leur fait face et la bagarre éclate sans que l'on sache pour le moment la raison. C'est plus particulièrement un homme de 24 ans, originaire du Cherbourg, qui est pris à parti par l'un des membres du groupe de six personnes. Il reçoit plusieurs coups de poing au visage et, violemment projeté au sol par le même individu, sa tête heurte le sol. Voyant que la victime ne se relève pas, le groupe des six prend la fuite.

Le cherbourgeois souffre d'une plaie ouverte à la tête et a le nez cassé. Il saigne abondamment. Les pompiers sont prévenus et arrivent sur place quelques minutes plus tard pour le prendre en charge. Pendant ce temps, les policiers dépêches sur les lieux de l’agression récoltent les témoignages des nombreuses personnes restées sur place. Avec un signalement précis de l’agresseur principal, ils mettent alors en place un dispositif de recherche. L'agresseur serait porteur d'un maillot de l'équipe de football du PSG.



L'agresseur se jette sur la voiture de police

Quelques minutes plus tard, une patrouille de police aperçoit un groupe de six personnes rue des Fossés Louis VIII, qui, à la vue des policiers ne cesse de se retourner. L'attitude suspecte du groupe attire l'attention des policiers, d'autant plus que l'un des individus est justement porteur d'un maillot de foot correspondant à la description de l'agresseur. En arrivant à leur niveau à très faible allure, l'individu suspecté d'être l'agresseur se jette sur le capot de la voiture de police qui a le temps de freiner. Sur son visage, des traces de lutte et de griffure sont clairement visible. Très excité, son haleine a une très forte odeur d'alcool. Il est immédiatement interpellé par la patrouille de police qui le ramène sur les lieux de l’agression où plusieurs témoins le reconnaîtront formellement.

L'agresseur, tout juste âgé de 20 ans et habitant La Haye-du-Theil, dans l'Eure, profite de l'occasion pour insulter copieusement les témoins qui l'ont reconnu. Il est immédiatement emmené à l'Hôtel de Police de Rouen et placé en dégrisement, puis en garde à vue.