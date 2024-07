Rouen. Il entame une course-poursuite au volant d'une voiture volée

Il a tenté de leur échapper… en vain. Dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 juillet, vers 1h20 du matin, un automobiliste âgé de 29 ans est pris en chasse par les policiers dans l'agglomération de Rouen, alors qu'il conduit une voiture volée.

A vive allure

Quelques minutes plus tôt, la Brigade anticriminalité avait en effet été alertée du vol de cette Peugeot 208, sur le secteur de Bonsecours. Alors qu'elle croise le véhicule à la sortie de la commune, la police fait demi-tour pour le contrôler. C'est alors, selon une source policière, que le conducteur refuse d'obtempérer, traversant la place Saint-Paul et le pont Mathilde à vive allure, en commettant de multiples infractions au code de la route. Après avoir heurté à deux reprises un trottoir, la Peugeot volée atteint finalement le quartier de la Sablière et termine sa course dans un arbre.

Le conducteur, seul dans l'habitacle, est interpellé. La police découvre que son permis de conduire est invalide et sur lui, elle retrouve en outre quelques grammes de résine de cannabis. L'homme a été placé en garde à vue pour vol de véhicule, détention de stupéfiants, refus d'obtempérer et défaut de permis de conduire.