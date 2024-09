Près de Rouen. Un mineur sans permis refuse un contrôle et finit sa course contre un feu tricolore

Dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 septembre, la police canine de Rouen effectuait un contrôle routier dans la côte du panorama à Bonsecours. Vers 3h30, une voiture est repérée. La musique est forte et une odeur de cannabis se dégage de l'habitacle. Trois individus se trouvent à l'intérieur. Le conducteur décide de faire une marche arrière pour éviter le contrôle. Il finira par perdre le contrôle de sa voiture un peu plus loin avenue José Maria de Heredia, dans un carrefour, percutant un panneau de signalisation et finissant sa course contre un feu tricolore.

Le conducteur mineur et positif au cannabis

Les trois personnes présentes dans le véhicule ont pris la fuite. Le conducteur a été rapidement arrêté par les policiers. Il s'agit d'un mineur de 17 ans qui n'a pas de permis de conduire. Cet habitant de Notre-Dame-de-Bondeville a été contrôlé positif au cannabis. Dans sa voiture, quelques grammes de stupéfiants seront d'ailleurs retrouvés. Il a été placé en garde à vue. L'un des passagers a également pu être interpellé. Il est convoqué ultérieurement au commissariat.