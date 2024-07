Étretat. Le chef rouennais Rodolphe Pottier ne travaille plus au Donjon : "L'histoire était très jolie"

L'annonce est tombée ce jeudi 25 juillet. Le chef rouennais Rodolphe Pottier ne travaille plus au Donjon, restaurant gastronomique qui possède 1 étoile au guide Michelin, du Domaine Saint-Clair à Etretat en Seine-Maritime. "Il est parti depuis lundi 22 juillet, c'est une procédure de licenciement", a assuré Omar Abodib, propriétaire du Donjon Domaine Saint-Clair.

"On acte comme quoi il est bien parti, c'est courageux de faire ça en pleine saison"

"Il y aura des choses à dire plus pertinentes courant septembre. On ne peut pas laisser passer des choses comme ça", révèle Omar Abodib, propriétaire du Donjon Domaine Saint-Clair, sans plus entrer dans les détails. "On acte comme quoi il est bien parti. C'est courageux de faire ça en pleine saison", assure-t-il. "Le talent ne peut pas tout excuser. Au vu de mes valeurs, j'aurais été irresponsable de le garder", a-t-il expliqué, toujours sans donner d'amples détails.

"Ce qui est désolant c'est que dans un contexte comme celui-ci, on ne peut plus faire notre métier et donner du plaisir à nos clients. Avec des égratignures continuelles et d'autres sujets de fond, on ne peut plus travailler correctement", ajoute le directeur. D'après lui, "la société se déchire pour des oppositions parfois futiles".

"L'histoire était très jolie"

Pour rappel, Rodolphe Pottier était arrivé à Etretat "en janvier 2024. Il avait réalisé un dîner à quatre mains avec le chef Gabin Bouguet [que Rodolphe Pottier allait remplacer N.D.L.R.], et en mars il a pris entièrement les rênes" du Donjon, restaurant gastronomique. "L'histoire était très jolie", confie Omar Abodib.

Aujourd'hui, 12 personnes travaillent actuellement au Domaine Saint-Clair. A noter aussi que Rodolphe Pottier occupait le poste de chef de cuisine et visait une deuxième étoile pour le Donjon. "Notre chef exécutif est toujours là", a précisé Omar Abodib.

Contacté ce jeudi 25 juillet, Rodolphe Pottier n'a pas encore répondu à nos sollicitations.