Manche. Deux blessés après des accidents sur l'axe Saint-Lô - Coutances

Les sapeurs-pompiers de la Manche sont intervenus à deux reprises à dix heures d'intervalle sur l'axe Saint-Lô - Coutances pour deux accidents.

Un homme et une femme blessés

D'abord mardi 23 juillet, vers 21h30, un véhicule utilitaire s'est retourné à hauteur du rond-point Carrefour de Marigny au niveau de la sortie en direction de Carantilly. Le conducteur, un homme âgé de 40 ans, a été légèrement blessé et transporté à l'hôpital Mémorial à Saint-Lô. Un autre accident s'est produit mercredi 24 juillet, vers 7h30, sur cette route très fréquentée, au niveau de Courcy et du magasin Motin Frères (ex-Espace Emeraude). Il s'agissait d'une collision entre deux voitures, dont l'une a terminé sur le toit. Une femme âgée de 57 ans légèrement blessée a été évacuée par ambulance au centre hospitalier de Coutances.

Circulation perturbée

Des perturbations avec des retards étaient à prévoir pendant les opérations de secours. Les circonstances de ces deux accidents ne sont pas déterminées. L'intervention a mobilisé à chaque fois au moins neuf sapeurs-pompiers. La gendarmerie était également présente.

Par ailleurs, mardi 23 juillet, peu avant 18h, sur la RN13, à hauteur de Brix dans le sens Cherbourg-Caen, deux voitures sont entrées en collision. Le bilan définitif fait état de trois personnes impliquées, un homme de 31 ans et un enfant de 5 ans indemnes et laissés sur place, et une femme de 26 ans légèrement blessée et transportée à l'hôpital Pasteur.