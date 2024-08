Centre-Manche. La voiture percute un muret puis tombe dans un cours d'eau et s'embrase : un homme blessé grave

Un jeune homme âgé de 29 ans a été grièvement blessé vendredi 16 août, aux alentours de 2h du matin, après une sortie de route à Contrières près de Quettreville-sur-Sienne.

Le véhicule finit dans un cours d'eau

Pour une raison indéterminée, l'automobiliste a percuté le muret du pont de Monceaux et s'est retrouvé dans le cours d'eau La Vanne. Le véhicule a ensuite pris feu après que l'occupant fut sorti par ses propres moyens. La victime a été transportée médicalisée par une équipe médicale du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) de la Manche vers l'hôpital Mémorial à Saint-Lô. L'intervention a mobilisé au moins 14 sapeurs-pompiers en provenance des casernes de Quettreville-sur-Sienne, Coutances et Saint-Lô.