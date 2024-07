Manche. Plusieurs blessés dont des enfants dans des accidents de la circulation

Une collision entre deux véhicules s'est produite samedi 13 juillet, peu après 17h30, rue des Martyrs à Agon-Coutainville. Dix personnes ont été impliquées, quatre d'entre elles se trouvaient dans une première voiture, six autres dans un second véhicule. Un garçon âgé de 6 ans, légèrement blessé, a été transporté à l'hôpital de Coutances. Les circonstances précises de l'accident n'ont pas été communiquées.

Deux autres accidents plus tôt

Plus tôt dans l'après-midi, vers 15h, une collision sur la départementale 236 à Hudimesnil entre une voiture et un utilitaire a fait trois blessés légers, deux garçons âgés de 7 et 10 ans, et un homme de 33 ans. Ils ont été transportés à l'hôpital de Granville.

Enfin, deux femmes de 18 et 68 ans et un homme de 68 ans légèrement blessés vers 17h20 ont aussi été transportés à l'hôpital de Granville après un accident entre deux voitures au lieu-dit Le Fougeray dans la commune du Tanu.