[Insolite] Près de Caen. La première course d'orientation à Ikea fait un carton plein

Ramasser des balises dans un magasin d'ameublement ? C'est l'idée qu'a eue Eric Brassard, de l'Orientation caennaise, le club de course d'orientation de Caen. Après avoir vu ce type de course se dérouler en Suède, il a lancé l'idée originale d'organiser une course d'orientation dans les rayons du magasin Ikea de Fleury-sur-Orne samedi 25 mai. Le but était de faire partager la passion de la course d'orientation au public dans un lieu complètement différent de la forêt ou bien de la ville.

300 participants

A cette occasion, plus de 300 personnes sont venues participer à cet événement original. Enfants et parents, présents samedi matin, étaient très contents de participer et de chercher des balises dans tout le magasin : "C'est une première pour nous, surtout dans un magasin, et nous avons hâte de passer ce moment avec les enfants", précise une maman venue avec ses enfants. Dotés d'une carte du bâtiment, les participants ont pu parcourir toute la superficie du magasin. Seule condition : il était interdit de courir afin de ne pas gêner les clients et éviter la casse.

Au total, une trentaine de balises étaient dispersées dans ce gigantesque magasin.