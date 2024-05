Insolite. Une course d'orientation au magasin Ikea de Fleury-sur-Orne

Ceux qui ont toujours trouvé les magasins Ikea trop grands vont pouvoir s'amuser. Samedi 25 mai, l'Orientation Caennaise organise une course d'orientation à l'intérieur du magasin de Fleury-sur-Orne.

L'inscription, gratuite pour les non-licenciés à la Fédération française de course d'orientation, se fait en ligne sur le site internet d'Ikea jusqu'au 18 mai. Au total, 200 personnes peuvent participer à l'événement et les places partent vite !

Interdiction de courir

Le jour de la course, l'accueil se fera dans le hall d'entrée du magasin à 10h. Les départs seront libres et auront lieu toutes les minutes entre 10h et midi, avec une jauge maximale de 50 personnes par demi-heure.

Un circuit jeunes pour les 10-14 ans ainsi qu'un circuit fun pour les plus de 16 ans seront proposés. Attention, l'organisation précise qu'il faudra porter des chaussures propres et qu'il sera interdit de courir, afin de respecter les clients sur place. Aucun vestiaire ne sera aménagé, il faudra donc se changer en amont ou à l'abri des regards.