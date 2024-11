Près de Caen. Une patinoire gratuite dans le hall d'IKEA pour Noël

Patiner dans un grand magasin. Ce sera possible chez IKEA Caen, à Fleury-sur-Orne, dans l'atrium (grand hall d'entrée). Du lundi 25 novembre jusqu'au 4 janvier, les visiteurs pourront glisser gratuitement sur la glace, tout le matériel est prévu sur place. Ses horaires sont calqués sur ceux du magasin : de 10h à 20h, du lundi au samedi. Ainsi que les jours fériés et les dimanches 1er et 8 décembre de 11 à 19h.

Toujours dès lundi 25 novembre et jusqu'au 14 décembre, un marché de Noël se tiendra au même endroit. L'occasion de profiter d'une dizaine d'exposants sur le thème de l'artisanat local.

Pratique. IKEA Caen Fleury-sur-Orne. 970 Av. De Suisse Normande, 14123 Fleury-sur-Orne. 09 69 36 20 06.