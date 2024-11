Rives de l'Orne. Un programme magique pour Noël

Deux mois de festivités aux Rives de l'Orne, pour fêter la magie de Noël. A partir du 16 novembre et jusqu'au 4 janvier 2025, le centre commercial prévoit un programme bien rempli, pour plaire aux enfants… mais aussi aux plus grands.

Point d'orgue de ces festivités : la grande patinoire fait son retour sur l'esplanade. Venez en profiter du samedi 30 novembre au 4 janvier les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h, et tous les jours durant les vacances scolaires (sauf 25 décembre et 1er janvier).

"Faire briller les yeux de tous nos visiteurs !"

Avec ses carrosses inspirés des dessins animés, le manège enchanté d'Happy Land débarque dès samedi 16 novembre (3€ le ticket). Des représentations d'arts de rue sont aussi prévues, avec la Compagnie Remue-ménage, ainsi que deux spectacles les dimanches 1er et 15 décembre. Une plongée pour les visiteurs dans l'univers des cabarets, de la poésie et de la féerie. Pour la directrice du centre commercial, Alexia Torretti, ce programme est pensé "pour faire briller les yeux de tous nos visiteurs" !

Rencontres avec le Père Noël et sa hotte dans son chalet, illuminations, traditionnelles gourmandises de Noël… le programme complet est à retrouver sur le site des Rives de l'Orne.