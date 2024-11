Caen. En décembre, la ville illuminée par la magie de Noël

Alors que l'hiver s'installe et que les jours raccourcissent, la magie de Noël opère pour réchauffer les esprits. C'est une tradition à laquelle la Ville de Caen et son maire, Aristide Olivier, sont particulièrement attachés : "C'est un mois où peut se permettre de rêver un peu plus." Pour les fêtes de fin d'année, les rues s'illuminent et accueillent de nombreuses animations avec plusieurs nouveautés pour 2024.

Cette année, l'absence de la grande roue laisse place à une surprise quotidienne sur la place de l'Hôtel de Ville. Pour patienter jusqu'à Noël, du 1er au 24 décembre, un calendrier de l'Avent prendra vie chaque soir entre 17h45 et 18h15 : "La façade de l'Hôtel de Ville s'éteindra et une fenêtre s'ouvrira pour dévoiler un spectacle vivant, différent tous les soirs", explique la maire-adjointe Camille Brou. Chant, acrobatie, théâtre… chaque jour, une nouvelle surprise sera proposée par l'une des 24 compagnies locales invitées pour l'occasion. Autre nouveauté, l'exposition "La Grande Flottille" regroupera 40 maquettes de bateaux d'exception au scriptorium de l'Abbaye-aux-Hommes, du 4 décembre au 4 janvier.

Le traditionnel marché de Noël

Du samedi 23 novembre au 29 décembre, le marché de Noël revient sur la place de la République et s'étend cette année jusqu'au boulevard Maréchal-Leclerc et à la rue Bellivet. Ouvert tous les jours de 11h à 19h30, il propose des idées de cadeaux artisanaux dans une ambiance où flottent des odeurs de cannelle et de vin chaud.

Une patinoire aux Rives de l'Orne

Les Rives de l'Orne se métamorphosent pour le bonheur des amateurs de glisse. Du samedi 30 novembre au 4 janvier, une patinoire synthétique s'installera et accueillera le public tous les mercredis, samedis et dimanches. Une soirée spéciale, ouverte à tous, se tiendra vendredi 20 décembre, de 19h à 21h. D'autres animations viendront encore illuminer la saison, comme un manège enchanté aux lumières féeriques et aux carrosses inspirés des univers de dessins animés. Et pour ajouter une touche de magie, les dimanches 1er et 15 décembre, la compagnie Remue-Ménage proposera des spectacles d'arts de rue hauts en couleur.

