Caen. Camille Brou, maire adjointe de Caen, candidate dans la 2e circonscription du Calvados

Deux jours avant la date limite de dépôt des candidatures, Camille Brou, maire adjointe de Caen chargée du Commerce et de l'Artisanat, a annoncé vendredi 14 juin se présenter aux élections législatives pour la droite et le centre. "Parce que je crois sincèrement en notre capacité à faire changer les choses collectivement, j'ai choisi de me présenter devant vous pour vous représenter à l'Assemblée nationale", a indiqué la candidate dans un communiqué.

Soutenue par Hervé Morin et Joël Bruneau

Camille Brou se présente sur la 2e circonscription du Calvados Caen-Est avec Franck Gerault, maire de Troarn, en suppléant. Si elle est élue, la candidate de 39 ans s'engage à soutenir la défense du pouvoir d'achat, l'école et la jeunesse, la restauration de l'autorité de l'Etat ou encore l'engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique. A deux semaines des élections, elle peut compter sur le soutien de Joël Bruneau, maire de Caen et d'ailleurs lui aussi candidat sur la première circonscription Caen-Ouest, ainsi que sur celui d'Hervé Morin, Président de la Région Normandie.