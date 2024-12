[Photos] Caen. Cinquante maquettes de bateaux débarquent à la mairie

Cinquante bateaux ont pris place hier, mardi 3 décembre, dans l'Hôtel de Ville de Caen. Rassurez-vous, il ne s'agit que de maquettes ! Après les trains Noël dernier, cette année, toutes sortes de navires de toutes les tailles ont jeté l'ancre à la mairie. Une plongée dans les thèmes de la découverte de la "marine royale et impériale, militaire, pêche ou de la belle plaisance", développe Laurent Clotteau, président de l'association Bateaux de Normandie. Cette association coorganise cette exposition intitulée "La Grande Flotille", pensée pour "faire aimer la mer et les bateaux" aux plus réticents.

L'exposition est à voir jusqu'au 4 janvier.

Pensée pour les jeunes

"Il y a la volonté de transmission, d'aller vers les plus jeunes, qu'ils soient accueillis ici, et découvrent peut-être des vocations." Pour le maire de Caen Aristide Olivier, "La Grande Flottille" et tous ses bateaux, c'est aussi "cette part de magie". L'autre volonté est, pour la Ville, "d'offrir un programme très riche pour Noël et apporter un peu plus de lumière et de bonheur".

L'exposition "La Grande Flottille" est coorganisée par l'association Bateaux de Normandie (son président Laurent Clotteau, à gauche) et la Ville de Caen (le maire Aristide Olivier, à droite).

Pratique. A voir jusqu'au 4 janvier. Tarifs : 4€, gratuit pour les Caennais et les moins de 18 ans. Hôtel de Ville, esplanade Jean-Marie-Louvel, Caen.