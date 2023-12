Caen. De nombreux trains miniatures à voir à l'hôtel de ville

Avis aux passionnés du monde ferroviaire ! A partir du mardi 19 jusqu'au jeudi 28 décembre, une exposition de trains miniatures est à voir dans la salle du Scriptorium, à l'hôtel de ville de Caen.

Les paysages normands et les décors de l'ancien train qui reliait Caen à la mer, et plus précisément à Courseulles, seront mis à l'honneur. Il s'agira d'un "vaste réseau à l'échelle H0 (1/87e) constitué de modules du Rail miniature caennais, d'un de ses membres et d'un club normand voisin et ami", précise Rail miniature caennais, le club fondé en 1969 qui propose cette expo.

Pratique. Exposition fermée le lundi 25 décembre. Comptez 3 euros pour la visite, gratuit pour les habitants de Caen.