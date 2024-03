Caen. Escape game : sortirez-vous sains et saufs des cachots de l'Abbaye aux Dames ?

Retrouver un dossier perdu lors de la guerre franco-prussienne et s'échapper de cette geôle… C'est le défi proposé par l'escape game organisé par la Région Normandie dans les cachots de l'Abbaye aux Dames, à Caen, à partir du samedi 6 avril. Chaque semaine, du mercredi au dimanche et jusqu'au 5 mai, des groupes de quatre à six personnes pourront participer. Mais attention : ils n'auront qu'une heure pour s'en sortir sains et saufs. La cohésion d'équipe et la réflexion seront indispensables. Et gare à ceux qui échouent : les portes de ces cachots du XIXe siècle pourraient se refermer sur eux.

Pratique. Tarifs : de 5 à 10€, gratuit pour les moins de 10 ans. Réservations sur billetterie-abbayeauxdames.normandie.fr