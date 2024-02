Caen. Vous êtes le roi de Fifa, Mario Kart ou Just dance ? Venez le prouver !

Pour occuper vos ados pendant les vacances, une seconde édition des Games'JC est organisée vendredi 1er et samedi 2 mars au Sillon, à la MJC du Chemin-Vert de Caen. Comme lors de la première édition, la première journée est synonyme de salle d'arcade. Concours sur le jeu Just dance, découverte de jeux vidéo sélectionnés par l'association Bread & Butter et réalité virtuelle sont au programme.

Le samedi, les passionnés de consoles seront ravis. Un tournoi du fameux jeu Mario Kart est proposé aux plus de 8 ans. Attention, une pré-inscription est obligatoire (5€ par participant) auprès de la MJC. Par le biais de salles thématiques, petits et grands pourront aussi se tester sur Fifa ou se mesurer aux jeux rétro. D'autres animations et des jeux pour gagner des cadeaux sont aussi au programme. Une buvette et snacks seront proposés sur place.

Pratique. MJC du Chemin-Vert, 1er mars de 19h à minuit, 2 mars de 13h à 18h. Tel 02 31 73 29 90.