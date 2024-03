Caen. Normandie Impressionniste de retour pour une cinquième édition

Normandie Impressionniste débute le vendredi 22 mars sur toute la Normandie, jusqu'au 22 septembre. Plusieurs dates et lieux sont organisés à Caen, avec au programme de nombreuses expositions et des événements dans l'air du temps. Parmi ces temps forts, le Musée des Beaux-Arts de Caen propose plusieurs rendez-vous dont une exposition de peintures intitulée l'Âge d'Or de l'artiste Monique Frydman, le Spectacle de la Marchandise et Petits commerces abandonnés. D'autres lieux comme l'église Saint-Julien, le Frac Normandie, l'Artothèque, l'église Saint Nicolas et l'Abbaye aux Dames fêtent eux aussi l'impressionnisme.

Les visiteurs pourront notamment déambuler dans l'église Saint-Julien et admirer les illuminations. Une projection en continu et tout en musique projetée sur l'édifice proposée par les artistes Antoine + Manuel. Les visiteurs n'auront que l'embarras du choix.

Pratique. Le programme complet sur www.normandie-impressionniste.fr.