Interview. "Il faut cultiver cette fierté d'être Caennais", selon le maire Aristide Olivier

Aristide Olivier, que ressent-on quand

on est appelé "Monsieur le maire" ?

"C'est enthousiasmant ! Ce n'est pas le fait d'être appelé de la sorte, mais plutôt la mission confiée qui l'est, car on agit dans le quotidien. On mène des projets avec et pour les habitants et on voit les concrétisations."

Gardez-vous un lien avec Joël Bruneau ?

"Des liens qui sont réguliers et étroits. Je me nourris de son expérience, c'est une chance de l'avoir à mes côtés. J'ai bien sûr ma propre personnalité, différente de la sienne. Nous avons 20 ans d'écart, donc nous avons des expériences différentes."

Vous serez candidat en 2026 ?

"Après un suspense intense, je serai évidemment candidat en 2026. Mon objectif est d'inscrire mon action dans la durée."

Quelles sont vos priorités d'ici là ?

"Je défends trois engagements : l'éducation, l'amélioration du cadre de vie, ainsi que la sécurité. Pour tenir les priorités prises en 2020, je veux m'appuyer sur la proximité, le travail, l'humilité et la détermination."

Quelques projets sont en suspens à Caen, dont celui de la halle gourmande…

"Plusieurs recours doivent être jugés d'ici l'automne. Un autre a été déposé sur le permis de construire. Je regrette que ce projet soit à l'arrêt depuis 8 ans. Après le jugement et l'analyse juridique, nous nous positionnerons sur la poursuite, ou non, de manière définitive du projet. L'objectif demeure, nous avons besoin d'un cœur commerçant dynamique. C'est un sujet important et je ne me résous pas à garder des palissades en bois pendant 10 ans à un endroit aussi stratégique."

Quand l'ancien cinéma Pathé

sera-t-il démoli ?

"Les travaux auraient dû démarrer début septembre et se finir fin décembre. Mais le porteur du projet fait face à des contraintes administratives et techniques. Le projet va démarrer dans les mois qui viennent."

Parlons sport : le Tour de France

passera-t-il par Caen en 2025 ?

"Ce n'est pas un secret : nous candidatons et mouillons le maillot depuis 2015 pour être ville étape. Nous saurons bientôt si nos efforts portent leurs fruits. J'ai bon espoir. Ville départ, ville arrivée, ou les deux, nous serons très heureux."

Vous avez hâte de participer

aux célébrations du Millénaire ?

"C'est LE grand rendez-vous à venir. Le moment de Caen est venu et le Millénaire sera un moyen de le démontrer. Ça marquera l'histoire de la ville. C'est rare, mais j'ai envie de faire un saut dans le temps, vieillir, et assister dès maintenant au lancement des festivités !"

L'intégralité du programme

est-elle dévoilée ?

"On en sait quasiment tout, mais il y aura encore quelques petites surprises. Le millénaire a un côté festif, donc il faut aussi un peu de magie."

Que serait un mandat réussi ?

"Le mandat sera réussi si nos projets portés aboutissent et si on a le sentiment que Caen avance dans le bon sens. Il faut cultiver cette fierté d'être Caennais."